Ким Чен Ын обвиняет «враждебные силы» и призывает армию повысить боеготовность

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обвинил «враждебные силы» в усилении « отчаянных и настойчивых военных учений для агрессии» и призвал армию приложить максимальные усилия для повышения боевой эффективности, сообщает ЦТАК в пятницу.

«В настоящее время враждебные силы систематически продолжают наращивать свои возможности для нанесения упреждающего удара по КНДР и наращивают вооружения, одновременно активизируя всевозможные отчаянные и настойчивые военные учения по агрессии», - приводит Интерфакс слова северокорейского лидера.

«Он призвал все военные и политические кадры приложить максимальные усилия для повышения боевой эффективности своих подразделений», - отмечает агентство.

Ким Чен Ын также призвал солдат посвятить свою жизнь защите северокорейского народа и его собственности. По его словам, военнослужащие должны гордиться тем, что они «творцы народного счастья, стражи, ответственные за сохранение доверия народа к партии».

Замечания лидера КНДР прозвучали в тот момент, когда Южная Корея и США обдумывают, следует ли и как им проводить свои ежегодные военные учения, которые обычно проходят в середине августа.