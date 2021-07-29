В Нафталане задержали наркоторговцев
Сотрудники Нафталанского городского отдела полиции провели оперативные мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотических средств. Об этом сообщили haqqin.az в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.
Согласно информации, сотрудники полиции провели операцию, в результате которой были задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков местные жители ранее судимые Мушфиг Аскеров и Рамин Зейналов, а также Азер Гасанов. При личном досмотре у них обнаружили и изъяли метамфетамин, который еще называют «паты».
По данному факту проводится расследование.