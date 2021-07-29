Уборщица самолета занесла коронавирус в китайский город

Локальная вспышка коронавируса в китайском городе Нанкин, расположенном в восточной провинции Цзянсу, началась с инфицирования уборщицы после санитарной обработки самолета, выполнявшего рейс авиакомпании Air China из России, сообщил информационный ресурс «Пэнпай».

Согласно информации, уборщица 10 июля проводила санитарную уборку салона самолета рейса СА910 из Москвы. Возможно, она нарушила правила личной дезинфекции после уборки, что и привело к инфицированию сначала одного, а затем и остальных работников. Об этом сообщили местные власти.

О локальной вспышке коронавируса в Нанкине было объявлено после подтверждения 20 июля нескольких случаев среди сотрудников городского междугороднего аэропорта Лукоу. На сегодняшний день общее количество заражений составило 185 случаев. Аэропорт закрыт, пишет «Московский комсомолец».

21 июля в городе была запущена массовая кампания тестирования на коронавирус всех жителей Нанкина. Власти просили не покидать город без особой необходимости.