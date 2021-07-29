Азербайджанская нефть подорожала

Стоимость азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери – Чираг – Гюнешли (АЧГ)», на базе CIF в итальянском порту Аугуста 29 июля составила 75,36 доллара за баррель, что на 0,93 доллара больше предыдущего показателя, сообщает в Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light составила 74,71 доллара за баррель, что на 0,92 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.