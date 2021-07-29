Ильхам Алиев соболезнует Эрдогану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану письмо с соболезнованиями в связи с пожарами в различных регионах Турции и их последствиями, передает АзерТАдж.

«Глубоко опечалены известием о сильных лесных пожарах и их последствиях, произошедших в различных регионах братской Турции. Уверен, что благодаря решительным шагам, предпринятым правительством под вашим руководством, турецкий народ вскоре справится с этой бедой.

Правительство и народ Азербайджана, как и всегда, солидарны с братским турецким народом и находятся рядом с ним.

От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, родным и близким погибших в результате разрушительных пожаров, желаю исцеления пострадавшим», - говорится в соболезновании главы азербайджанского государства.