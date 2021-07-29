В Азербайджане выявлены незаконные действия должностных лиц, подделывавших справки о сдаче теста на COVİD-19, сообщили haqqin.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В результате предварительного следствия было установлено, что директор ООО ƏSR Аскер Байрамов в сговоре с директором ООО ARKAN TOUR Тунзалей Алиевой и другими лицами, личности которых устанавливаются, по просьбе своего знакомого Сеймура Мурсалова с целью организации вылета 101 человека из Гянджинского международного аэропорта в российский город Санкт- Петербург предоставил им поддельные документы по результатам теста на COVID-19, якобы выданные медучреждениями, получив за это 12 120 манатов. Тем самым А.Байрамов злоупотребил должностными полномочиями и причинил существенный вред охраняемым законом интересам государства.

А.Байрамов и Т.Алиева обвиняются по статьям УК 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия,), 320.1 (подделка, незаконное изготовление или сбыт официальных документов), 320.2 (использование заведомо поддельных документов), в отношении Байрамова решением суда избрана мера пресечения в виде ареста, Т.Алиева взята под полицейский надзор.Следствие продолжается.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики обращается к гражданам с просьбой сообщать в колл-центр 961, а также на «горячую линию» 161 Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре, а также на страницы Генпрокуратуры в социальных сетях о случаях выдачи гражданам поддельных документов, связанных с вакцинацией против коронавируса, а также результатами теста на COVID-19.