В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева для тушения лесных пожаров и недопущения их масштабного распространения в братскую Турцию из Азербайджана будут направлены отряды помощи. Об этом АзерТАдж сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«В связи с этим президент Ильхам Алиев дал премьер-министру и Министерству по чрезвычайным ситуациям необходимые поручения и указания. Соответствующие государственные структуры связались с турецкой стороной, и в кратчайшие сроки помощь отправится в братскую страну», - сказал Х.Гаджиев.