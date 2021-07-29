Станете ли вы первым азербайджанцем, который выиграет джекпот Powerball в $199 миллионов? У вас есть время до субботы

Ближайший тираж, в котором будет разыграно 199 миллионов долларов, в эту субботу, 31 июля, привлекает тысячи азербайджанцев, которые приобретают официальные билеты через сертифицированный сайт TheLotter.net

Лотерея США Powerball – одна из известнейших лотерей мира, и не только потому что она разыгрывает непостижимые денежные призы, но также потому, что тысячи людей вне Соединенных Штатов принимают в ней участие онлайн, через сервисы по продаже лотерейных билетов.

Тысячи азербайджанцев прямо сейчас заходят на сайт TheLotter.net , чтобы приобрести официальные билеты для участия в предстоящем тираже лотереи Powerball.

Адриан Коореманс, представитель пресс-службы сайта, объясняет: “Мы работаем уже более 18 лет, и за это время мы принесли $104 миллиона долларов более чем 6 миллионам иностранных пользователей со всего мира. Среди крупнейших победителей на сайте TheLotter женщина из Панамы, которая выиграла $30 миллионов, и сальвадорец, который выиграл $1 миллион.

“Полагаю, что наши пользователи со всего мира сейчас начинают планировать, какие дома и автомобили они смогут купить, в какие путешествия смогут отправиться, после того как выиграют невероятный лотерейный приз в $199 миллионов,” – добавляет представитель спецслужбы theLotter.net Адриан Коореманс.

Джекпот Powerball достиг $199 млн.

Для вашего удобства сервис запустил спецсайт theLotter.net, на котором граждане Азербайджана могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в € 4,15!

Находясь в Азербайджане, вы можете официально принять участие в тираже!

Вот как это работает

“Как гласят правила лотереи Powerball, вам не нужно быть американским гражданином или резидентом, чтобы участвовать в американских лотереях, – объясняет Коореманс. - Используя онлайн лотерейный сервис theLotter.net, вы можете принимать участие в тиражах лотереи Powerball США с официальными билетами.”

Играть в лотерею онлайн на сайте theLotter просто:

1. Зарегистрируйтесь на theLotter.net

2. Выберите лотерею Powerball

3. Укажите 5 номеров (из диапазона 1-69)

4. Выберите 1 номер ‘Powerball’ (из диапазона 1-26) в оранжевом поле формы

5. Оплатите покупку

“После того как вы оформите заказ на официальные лотерейные билеты Powerball, наши местные агенты в США купят их от вашего имени,” – говорит Коореманс. Вам останется лишь дождаться результатов тиража. Если вам повезет выиграть, сервис пришлет вам соответствующее уведомление. Все призы выплачиваются полностью (после вычета федеральных налогов и налогов штата). Сервис не берет комиссии с выигрышей – оплата услуг осуществляется в момент покупки билета.