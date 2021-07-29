Станете ли вы первым азербайджанцем, который выиграет джекпот Powerball в $199 миллионов? У вас есть время до субботы
Тысячи азербайджанцев прямо сейчас заходят на сайт TheLotter.net, чтобы приобрести официальные билеты для участия в предстоящем тираже лотереи Powerball.
Лотерея США Powerball – одна из известнейших лотерей мира, и не только потому что она разыгрывает непостижимые денежные призы, но также потому, что тысячи людей вне Соединенных Штатов принимают в ней участие онлайн, через сервисы по продаже лотерейных билетов.
Ближайший тираж, в котором будет разыграно 199 миллионов долларов, в эту субботу, 31 июля, привлекает тысячи азербайджанцев, которые приобретают официальные билеты через сертифицированный сайт TheLotter.net
Адриан Коореманс, представитель пресс-службы сайта, объясняет: “Мы работаем уже более 18 лет, и за это время мы принесли $104 миллиона долларов более чем 6 миллионам иностранных пользователей со всего мира. Среди крупнейших победителей на сайте TheLotter женщина из Панамы, которая выиграла $30 миллионов, и сальвадорец, который выиграл $1 миллион.
“Полагаю, что наши пользователи со всего мира сейчас начинают планировать, какие дома и автомобили они смогут купить, в какие путешествия смогут отправиться, после того как выиграют невероятный лотерейный приз в $199 миллионов,” – добавляет представитель спецслужбы theLotter.net Адриан Коореманс.
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Джекпот Powerball достиг $199 млн.
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Для вашего удобства сервис запустил спецсайт theLotter.net, на котором граждане Азербайджана могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в € 4,15!
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Находясь в Азербайджане, вы можете официально принять участие в тираже!
Вот как это работает
“Как гласят правила лотереи Powerball, вам не нужно быть американским гражданином или резидентом, чтобы участвовать в американских лотереях, – объясняет Коореманс. - Используя онлайн лотерейный сервис theLotter.net, вы можете принимать участие в тиражах лотереи Powerball США с официальными билетами.”
Играть в лотерею онлайн на сайте theLotter просто:
1. Зарегистрируйтесь на theLotter.net
2. Выберите лотерею Powerball
3. Укажите 5 номеров (из диапазона 1-69)
4. Выберите 1 номер ‘Powerball’ (из диапазона 1-26) в оранжевом поле формы
5. Оплатите покупку
“После того как вы оформите заказ на официальные лотерейные билеты Powerball, наши местные агенты в США купят их от вашего имени,” – говорит Коореманс. Вам останется лишь дождаться результатов тиража. Если вам повезет выиграть, сервис пришлет вам соответствующее уведомление. Все призы выплачиваются полностью (после вычета федеральных налогов и налогов штата). Сервис не берет комиссии с выигрышей – оплата услуг осуществляется в момент покупки билета.
Среди самых известных победителей на сайте - Наталия из Украины, которая угадала выигрышную комбинацию из пяти основных номеров Mega Millions США – 1, 10, 57, 66 и 75, что принесло ей баснословный выигрыш в $1 миллион! Если бы она угадала еще и дополнительный Mega Ball, который в том тираже выпал под номером 4, сумма ее выигрыша составила бы $15 миллионов.
Крупнейший в мире джекпот ждет вас
$199 миллионов – крупнейший на данный момент лотерейный джекпот. Купите билеты на ближайший тираж Powerball сегодня, и потрясающий приз может достаться вам уже в эти выходные! Желаем удачи и, пожалуйста, играйте ответственно.