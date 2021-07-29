Александр Караваев, автор haqqin.az 11:29

Одним из итогов завершившийся бизнес-миссии российских компаний в Азербайджан, стала презентация мультимодального логистического оператора "РЖД Логистика", предлагающего возможности ускоренной транспортировки сельскохозяйственной продукции между странами посредством "Агроэкспресса". Однако, если идти дальше, с точки зрения кумулятивного сложения интересов России, Азербайджана и других стран СНГ, имеет смысл рассмотреть этот проект в призме развития Дальнего Востока.

Во-первых, это возможность выйти азербайджанской агропродукции на новые сегменты российских потребителей, ожидающих подобную продукцию в зимне-весенний период. Сейчас, это становится особенно актуальным на фоне регулярного закрытия российско-китайских переходов, вызванного пандемией. Вторая тема, которая могла бы стать новым звеном российско-азербайджанского сотрудничества - допуск азербайджанских экспортеров в порты Дальнего Востока. Здесь сразу несколько потенциальных возможностей: непосредственный экспорт на рынки Японии, Южной Кореи, Юго-Восточной Азии; обсуждение возможности создания азербайджанского рыболовецкого флота, начиная с нескольких сейнеров, базирующихся на российских портах. В рамках этого проекта, возможно создание предприятия рыбопереработки на территории портового терминала или зоны опережающего развития (ТОР) в непосредственной близи от портового терминала. Таким образом, Азербайджан мог бы направлять свою рыбную тихоокеанскую продукцию на свою территорию или экспортировать в другие регионы вокруг Азербайджана. Косвенный эффект - обратная загрузка российского Трансиба и БАМа, плюс развитие предприятий сборки вагонов рефрижераторного типа. Кстати говоря, сотрудничество АЖД с российскими производителями подвижного состава достаточно развито. Помимо известных контрактов с Уралвагонзаводом, Тверским вагоностроительным, РМ Рейл в Саранске, недавно было подписано соглашение с АО "Алтайвагон" на закупку цистерн для нефтесырья и топлива.

Одним словом, такое смещение фокуса взаимодействия на Сибирь и Тихий Океан могло бы стать интересным резервным направлением для развития двусторонних отношений. Опыт присутствия там Беларуси и Казахстана показывает, что возможности такие есть. К примеру, Баимский горно-обогатительный комбинат на Чукотке ("ГДК Баимская"), принадлежит казахстанской Kaz Minerals. Недавно, оно заключило соглашение с "Росатомом", оператором российских полярных проектов, соглашение по энергоснабжению комбината. Проектировка второй очереди Северомуйского тоннеля, который был в советского время предметом пристального внимания Гейдара Алиева на посту первого зампреда Совета Министров СССР, поручена "Минскметропроекту". Надо сказать, белорусы оказались сейчас лидерами в торговом освоении Тихоокеанской России - 46% внешнеторгового оборота российского региона со странами СНГ приходится именно на Беларусь. Её предприятия поставляют коммунальную технику, дизель-генераторы, продовольствие. Объёмы это небольшие, на фоне китайского импорта. Тем не менее, сама идея комплексного развития общих, концентрически расширяющихся пространств РФ-ЕАЭС-СНГ, заслуживает пристального анализа. Все-таки социально-экономическая территория бывшего Советского Союза более понятна для нас с вами: россиянам, азербайджанцам, белорусам, казахам... Зачем нам отпускать вполне лакомые и конкурентные сферы, соседям из дальнего зарубежья?

Есть смысл на уровне экспертного сообщества, бизнеса и правительственных структур разработать концепцию "Корпорации развития СНГ/ЕАЭС". Восточная Сибирь и Дальний Восток при всех их природных богатствах так и продолжают терять население. Для таких сложных климатических и депрессивных пространств нужен приток новой социально-экономической энергии. Это задача, понятная и решаемая в логике постсоветской интеграции. Второй момент - трансевразийский транзит. Из общего объёма торговли ЕС-КНР-ЕС (600 млрд евро в год), транзитом по России, Казахстану и Белоруссии, включая транскаспийский маршрут, в результате пандемии пошло около 11% по числу контейнеров, и более 13% по стоимости. Это около $70 млрд. Это наши с вами, общие доходы. Стоимость этой логистики дешевле, чем по океану, и закрывает она массу проблем для гигантских концернов. Поэтому данную тему, нужно развивать совместными усилиями. Далее, мы должны говорить, о необходимости координации предпринимательской деятельности на общих аграрных рынках.