Депутат-хулиган предстанет перед судом депутатов

Дисциплинарная комиссия Милли Меджлиса обсудит инцидент в Набрани, где депутат Эльданиз Салимов избил сотрудника полиции. Об этом журналистам заявил зампредседателя Дисциплинарной комиссии, депутат Фазаил Агамалы.

Фазаил Агамалы напомнил, что в настоящее время депутаты находятся в отпуске.

«Скорее всего после завершения отпуска будет созвано заседания Милли Меджлиса, на котором будут обсуждены детали произошедшего инцидента. Депутат будет наказан, в первую очередь, ему будет объявлен выговор. После обсуждения будет известно, каким взысканиям будет подвергнут депутат. Налицо хулиганство, злоупотребление полномочиями и нарушение режима карантина», - сказал он.

Фазаил Агамалы отметил, что произошедшее вызывает чувство сожаления: «Такое не должно происходить. Злоупотребление служебными полномочиями со стороны депутата недопустимо. Вне зависимости от статуса, перед законом все равны».

В то же время пресс-служба МВД подтвердила факт избиения депутатом сотрудника полиции.

"Сотрудники полиции потребовали закрыть объект в соответствии с правилами карантинного режима, однако Эльданиз Салимов выступил против этого решения полиции и спровоцировал тем самым конфликт. Собранные по данному факту материалы направлены в Следственное управление Генеральной прокуратуры для расследования”, - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее местные СМИ распространили информацию о том, депутат Эльданиз Салимов в одном из центров отдыха, будучи в нетрезвом состоянии, напал на сотрудника отдела регистрации и удостоверения личности Хачмазского районного отдела полиции Заура Мирзоева и нанес ему травмы.

Э.Салимов избран депутатом Хачмазского городского округа №55 от партии "Ени Азербайджан".