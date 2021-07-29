Гарантийные письма от Yelo Bank полностью онлайн и без залога

Еще одно нововведение от Yelo Bank для удобства клиентов. Впервые в Азербайджане банк предлагает гарантийные письма полностью через онлайн-платформу. Воспользоваться услугой через интернет-банкинг можно без дополнительной документации, без ожидания в очереди и не тратя времени впустую.

Но и на этом основные преимущества услуги не заканчиваются:

Залог не требуется

Утверждение в течение дня

Максимальная сумма - 200 000 AZN

Услугой могут пользоваться и новые клиенты

Процедура очень проста:

Авторизуйтесь в интернет-банке (ИБ)

Загрузите необходимые документы в ИБ

Подтвердите договор с помощью подписи ASAN

Вам отправляется гарантийное письмо.

Банковская гарантия - это письменная гарантия того, что один из партнеров выполнит свои финансовые обязательства перед другим в процессе местного и международного сотрудничества.

Более подробно - https://bit.ly/qarantiya

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Yelo Bank – яркий банкинг!