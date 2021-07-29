Гарантийные письма от Yelo Bank полностью онлайн и без залога
Еще одно нововведение от Yelo Bank для удобства клиентов. Впервые в Азербайджане банк предлагает гарантийные письма полностью через онлайн-платформу. Воспользоваться услугой через интернет-банкинг можно без дополнительной документации, без ожидания в очереди и не тратя времени впустую.
Но и на этом основные преимущества услуги не заканчиваются:
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Залог не требуется
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Утверждение в течение дня
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Максимальная сумма - 200 000 AZN
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Услугой могут пользоваться и новые клиенты
Процедура очень проста:
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Авторизуйтесь в интернет-банке (ИБ)
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Загрузите необходимые документы в ИБ
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Подтвердите договор с помощью подписи ASAN
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Вам отправляется гарантийное письмо.
Банковская гарантия - это письменная гарантия того, что один из партнеров выполнит свои финансовые обязательства перед другим в процессе местного и международного сотрудничества.
Более подробно - https://bit.ly/qarantiya
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Yelo Bank – яркий банкинг!