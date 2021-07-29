Собрание открыл президент AZAL Джахангир Аскеров, который выразил благодарность всему летному составу за высокий уровень профессионализма, плодотворный труд, опыт, вклад в развитие гражданской авиации и понимание всей важности этой структуры сегодня и в будущем.

Состоялось традиционное общее собрание летного состава Национального авиаперевозчика Азербайджана, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

В ходе мероприятия было отмечено сохранение первоклассной подготовки азербайджанских пилотов и высокого уровня безопасности полетов. В частности, президент AZAL сообщил о вводе в скором времени в эксплуатацию в функционирующем Центре подготовки пилотов в Национальной академии авиации Азербайджана тренажера последнего поколения для самолета типа Embraer E-190. Данный комплекс, в дополнение к имеющимся симуляторам самолетов типа Airbus 319/320 и Boeing 757/767, предназначен для обеспечения высокой летной подготовки и повышения квалификации пилотов. Летную подготовку и сертификацию в Центре проходят пилоты не только азербайджанских, но и иностранных авиакомпаний.

По поручению главы государства на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана ведется строительство трех международных аэропортов – в Физули, Зангилане и Лачине. Сегодня над небом Карабах а после продолжительного затишья вновь передаются радиопозывные сигналы национальных навигационных систем. Первыми данные сигналы приняли самолеты AZAL.

Успешное развитие гражданской авиации Азербайджана сегодня стало возможным благодаря постоянной поддержке и заботе президента Ильхама Алиева, отметил Джахангир Аскеров.

«Гражданская авиация Азербайджана имеет многолетний опыт, который мы неизменно совершенствуем. Профессионализм азербайджанских пилотов – неопровержимый факт, признанный мировым сообществом авиаторов. Сегодня предпринимаются необходимые шаги для полноценного обеспечения высокого уровня мастерства летного состава», - сообщил Джахангир Аскеров.

Весь летный состав Национального перевозчика Азербайджана в целях повышения безопасности и усиления защиты жизни, а также здоровья пассажиров прошел вакцинацию против коронавирусной инфекции COVID-19, отметил президент AZAL.

На встрече пилоты выразили благодарность руководству AZAL за комфортные условия, которые были созданы для летного состава во вновь отстроенном офисе. Действительно, эксперты последнего аудита IOSA (IATA Operational Safety Audit) подтвердили соответствие условий, созданных для летного состава Национального авиаперевозчика Азербайджана, самым строгим международным требованиям.

На встрече собрания летного состава присутствовали и женщины-пилоты, наравне с мужским коллективом сегодня выполняющие на воздушных судах внутренние и международные пассажирские рейсы.

«Частью нашей летной дружной семьи стали и женщины-пилоты, влюбленные в свою профессию. Гражданская авиация Азербайджана в годы советской власти уже имела опыт, когда пассажирскими самолетами управляли женщины. А первой азербайджанской летчицей была Лейла Мамедбекова, совершившая свой полет в июле 1931 года», - отметил Джахангир Аскеров.

Президент AZAL также отметил, что руководство на постоянной основе поддерживает конструктивный диалог с летным составом, направленный на совместное решение вопросов и реализацию значимых целей.

По завершении встречи Джахангир Аскеров пожелал авиаторам здоровья и успехов в работе.