Бакинцы резко повысили интерес к общественному транспорту

Уже ощущаются положительные результаты мер, принятых по поручению главы государства в связи с повышением качества обслуживания граждан в пассажирских перевозках. Постоянное обновление автобусного парка, модернизация инфраструктуры общественного транспорта повысили интерес граждан к общественному транспорту.

В частности, глава Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли отмечает в своем Twitter, что объем пассажироперевозок в Баку по сравнению с прошлым годом вырос на 26%.

«В сфере пассажироперевозок в общественном транспорте за последние шесть месяцев совершено 209 381 918 поездок, что на 26% больше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года», - говорится в сообщении.