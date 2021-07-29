Араз Агаларов: «Доллар стал сантиметром»

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что инфляцию в России разгоняют в том числе и за счет американского доллара, то есть американскую инфляцию вместе с долларом в Россию США завозят.

Российский миллиардер азербайджанского происхождения Араз Агаларов считает, что президент Владимир Путин прав в том, что одной из причин высокой инфляции в России является инфляция в США. Как сообщает haqqin.az, об этом, говоря об экономических вопросах, Агаларов сказал в интервью «Комсомольской правде».

«Давайте посмотрим. Долг США за год вырос почти на 5 триллионов долларов. Они были должны 22 или 23 триллиона, сейчас - то ли 28, то ли 29. То есть они выпустили огромное количество новых денег. Это называется - мягкая денежно-кредитная политика. В связи с этим доллар сам по себе немножко обесценился. И, относительно доллара, у нас еще и рубль за время пандемии обесценился. То есть у нас одна инфляция накладывается на другую», - сказал А.Агаларов.

Бизнесмен считает, что избавиться от зависимости от доллара невозможно. Потому что сегодня все измеряется в долларах, доллар стал международной единицей измерения, такой как метр или сантиметр.

«Доллар на сегодняшний день, что бы мы ни говорили, является единицей измерения. И ВВП, и стоимости нефти, и стоимости газа, и чего угодно. То есть все измеряется в долларах. Так же как все измеряется в метрах и в сантиметрах», - уточнил Агаларов.