Работодатели активно присоединяются к «марафону занятости»

Число работодателей, присоединившихся к « марафону занятости » , направленному на поддержку трудоустройства членов семей шехидов и ветеранов, пострадавших в Отечественной войне, уже достигло 320.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, из них 140-государственные, остальные - частные предприятия. Из работодателей 193 относятся к сфере услуг, 96 - к переработке, 19 - к сельскому хозяйству, 12 - к строительству.

Количество вакансий, представленных работодателями, присоединившимися к марафону, достигло 1386.

По предоставленным вакансиям уже обеспечены достойной работой 321 человек, в том числе 83 члена семей шехидов и 238 ветеранов. Среди занятых преобладают лица в возрасте от 18 до 29 лет.

Работодатели, желающие присоединиться к марафону могут подать заявку, перейдя по ссылке: https://dma.gov.az/layiheler/mesgulluq-marafonu.

Члены семей шехидов и получившие ранение в Отечественной войне, для обеспечения работы в рамках проекта могут подать заявку, указав информацию о себе, перейдя по ссылке https://dma.gov.az/layiheler/mesgulluq-marafonu.