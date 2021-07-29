Азербайджан направит в Турцию 500 сотрудников МЧС и вертолеты

В соответствии с поручениями президента Азербайджана Ильхама Алиева личный состав Министерства по чрезвычайным ситуациям в количестве 500 человек, вертолеты, а также другое необходимое оборудование и принадлежности будут отправлены в братскую Турцию в кратчайшие сроки. Об этом было сказано во время телефонного разговора премьер-министра Азербайджана Али Асадова с вице-президентом Турции Фуатом Октаем, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Согласно сообщению, в ходе телефонного разговора в связи с продолжающимися в Турции лесными пожарами было отмечено, что Азербайджан, как всегда, в этот сложный момент находится рядом с братской страной.

Было подчеркнуто, что Азербайджан готов оказать Турции всяческую помощь в борьбе с лесными пожарами и мобилизовать для этого все необходимые силы.