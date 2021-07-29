Бакинская мэрия обратилась к гражданам

Исполнительная власть города Баку приняла решение провести 31 июля субботник во всех районах города для полного устранения последствий сильного ветра, продолжавшегося в Баку в течение двух дней.

Как сообщили в пресс-службе Бакинской мэрии, запланированы работы по очистке от мусора и пыли улиц и проспектов, тротуаров, бордюров, столбов освещения, витрин магазинов, рекламных щитов, поливу зеленых насаждений, предусмотрена и дезинфекция.

Исполнительная власть города Баку призывает жителей столицы принять активное участие в этой работе.