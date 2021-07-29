794 россиянина с COVID-19 умерли за сутки

За минувшие сутки в России выявили 23 564 новых случая коронавируса, всего в РФ зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3481, Санкт-Петербурге – 1916.

За последние сутки вылечились 20 485 человек. Также за сутки зафиксировано 794 летальных исхода (всего 157 771 человек).

Накануне, 29 июля, в России выявили 23 270 случаев коронавируса.