Дорогу Победы планируется сдать в эксплуатацию в сентябре нынешнего года. Об этом сказал специалист Госагентства автомобильных дорог Азербайджана Фарид Юсубов, сообщает Trend.

По словам Юсубова, завершено строительство земляного полотна дороги.

"На участок дороги до 20-го километра нанесено асфальтобетонное покрытие. Также оно нанесено и на участоке с 40-го по 45-й километр. Дорогу Победы планируется сдать в эксплуатацию в сентябре текущего года", - сказал Юсубов.