Штамм «дельта» заразен, как ветряная оспа

«Дельта»-вариант коронавируса заразен, как ветряная оспа, и может вызывать более тяжелое заболевание, чем другие варианты коронавируса, говорится во внутреннем документе Американских центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), содержание которого опубликовано в «Нью-Йорк Таймс».

Согласно документу, этот вариант заражает и вакцинированных людей и быстрее передается от человека к человеку по сравнению с такими вирусами, как атипичная пневмония и лихорадка Эбола.

Центры по контролю и профилактике заболеваний заявили, что следует «признать изменения в войне с вирусом», поскольку штамм «дельта», по оценкам, является сегодня причиной около 80 процентов заболеваний коронавирусом в США.