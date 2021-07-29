Синоптики рассказали о погоде в Азербайджане

В субботу, 31 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами ожидается кратковременный дождь, ветер юго-восточный, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшероне составит ночью 22-25, днем 28-33, в Баку ночью 23-25, днем 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление - 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 40-45%.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером местами ожидаются переменные грозовые дожди, местами туман. Ветер восточный. Температура воздуха составит ночью 20-24, днем - 31-36, в горах ночью - 7-12, днем - 13-18 градусов тепла.

На Апшероне в течение дня ожидается слабое колебание метеорологических факторов, что в целом будет способствовать хорошему самочувствию метеозависимых людей.