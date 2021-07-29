Как удалось узнать haqqin.az из достоверных источников, причиной увольнения являются многочисленные финансовые нарушения. Начата внутренняя проверка, в отношении Лахиджева ведется расследование.

Одной из причин увольнения Лахиджева, долгие годы возглавлявшего «Тэхсил», стала его «инициатива» по сбору денег с директоров спортивных школ. Несколько месяцев назад глава спортцентра заявил руководителям школ, что нужно «собрать дань» для нового министра Эмина Амруллаева. Естественно, все это происходило без ведома самого министра-реформатора, для которого подобный шаг Лахиджева, когда он о нем узнал, показался дикостью.

Стоит сказать, что Республиканский спортивный центр «Тэхсил» был создан более 20 лет тому назад на базе спортобщества «Трудовые резервы». В «Тэхсиле» есть секции по различным видам спорта. Многие действующие спортсмены национальных команд являются воспитанниками центра.