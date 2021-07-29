Сотрудники Наримановского районного управления полиции провели оперативные мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотических средств. Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД.

Согласно информации, сотрудниками полиции была задержана занимавшаяся незаконным оборотом наркотических средств Элаза Мустафаева. При личном досмотре у неё было обнаружено около двух граммов психотропного вещества метамфетамин.

В ходе расследования было установлено, что Элаза Мустафаева купила наркотические средства у человека по имени Вугар. В результате операции был задержан и передан следствию житель Гаджигабульского района Вугар Магеррамов, занимавшийся продажей наркотиков. При личном досмотре у него было обнаружено около 16 граммов героина и метамфетамина.

Во время дознания Вугар Магеррамов заявил, что один из иностранных граждан, с которым он был знаком в социальных сетях, отправил ему контрабандным путём большое количество наркотических средств и психотропных веществ с целью продажи. В.Магеррамов забрал товар в обговоренном месте на трассе Бейлаган - Имишли и доставил в Баку. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли 3 килограмма 944 грамма героина и 3 килограмма 503 грамма метамфетамина.

По данному факту возбуждено уголовное дело.