До сегодняшнего дня от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищены освобожденные территории Азербайджана площадью около 3,5 тысячи гектаров.

Об этом сказал журналистам завотделом Агентства Азербайджана по разминированию Идрис Исмаилов.

Он подчеркнул, что работы по разминированию на всех освобожденных территориях продолжаются.

"За это время было обнаружено и обезврежено свыше 20 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов. В настоящее время работы по разминированию ведутся и с использованием механических средств, а также специально обученных собак", - сообщил Исмаилов.