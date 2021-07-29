Эльман Рустамов об улучшении международных рейтингов Азербайджана

Проводимая Центробанком в период пандемии коронавируса политика и восстановление темпов роста экономики сопровождаются улучшением международных рейтингов Азербайджана. Об этом сказал на пресс-конференции председатель правления Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов, передает Trend.

По словам Рустамова, международные рейтинговые агентства обновили рейтинги Азербайджана и повысили их на несколько уровней.

"Считаю, что инвестиционный рейтинг Азербайджана в скором времени еще больше восстановится. Инициативы президента Азербайджана по Карабаху увенчаются успехом и послужат восстановлению рейтинга нашей страны", - сказал Рустамов.