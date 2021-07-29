Лукашенко допустил размещение российских войск в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов разместить в республике Вооруженные силы РФ, если это будет нужно для безопасности Союзного государства.

"Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут здесь размещены незамедлительно", - заявил Лукашенко, его цитирует БелТА.

При этом Лукашенко подчеркнул, что сейчас в этом нет никакой необходимости.

Президент Беларуси также заявил, что вопрос о размещении российских баз в его стране никогда не обсуждался на высшем уровне.