Аналитические отчеты трех компаний подтвердили глобальный рост Xiaomi
Спустя две недели после публикации отчета компании Canalys, где сообщалось, что во втором квартале 2021 года Xiaomi вышла на второе место на мировом рынке смартфонов, своими отчетами также поделились компании IDC, Strategy Analytics и Counterpoint.
Все три источника единогласно подтвердили существенный рост Xiaomi и дальнейшее укрепление позиций компании на глобальном рынке.
Так, согласно сведениям IDC, за отчетный период объемы отгрузок смартфонов Xiaomi увеличились на 86,6% относительно аналогичного периода 2020 года, обеспечив компании рыночную долю 16,9%.
По данным Strategy Analytics, доля Xiaomi на рынке смартфонов cоставила 16,8% при годовом росте 85,3%. В то же время компания Counterpoint подсчитала, что во втором квартале Xiaomi поставила на мировой рынок 53 миллиона смартфонов, достигнув второго месте в глобальном рейтинге.