Аналитические отчеты трех компаний подтвердили глобальный рост Xiaomi

Спустя две недели после публикации отчета компании Canalys, где сообщалось, что во втором квартале 2021 года Xiaomi вышла на второе место на мировом рынке смартфонов, своими отчетами также поделились компании IDC, Strategy Analytics и Counterpoint.

Все три источника единогласно подтвердили существенный рост Xiaomi и дальнейшее укрепление позиций компании на глобальном рынке.