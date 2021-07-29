Первая медаль со слезами на глазах: «Спасибо Азербайджану, что поверили в меня!»

Стоит сказать, что это также первая медаль Азербайджана в женском дзюдо за всю историю выступления на Олимпиадах.

«Я очень счастлива! Не могу передать свои ощущения словами. Когда мне удалось бросить соперницу и я поняла, что стала призером Олимпиады, внутри все перевернулось. Сегодня я была максимально готова. Хотела доказать, что в Азербайджане женское дзюдо существует, что просто нужно трудиться. Это будет большой стимул для девушек в Азербайджане. Им будет к чему стремиться. Возможно, моя медаль даст толчок развитию женского дзюдо.

Благодарю своих тренеров, хочу сказать большое спасибо Федерации дзюдо Азербайджана и непосредственно вице-президенту Садыху Садыхову. Спасибо за веру и поддержку, что дали возможность стать частью команды Азербайджана и доказать всем, что я могу! В меня поверили, несмотря на то, что я возрастная спортсменка. Также, конечно, благодарю свою семью.

Сегодня у меня с самого начала все стало получаться. И с каждой следующей схваткой я начала верить, что могу взять медаль. Конечно, я очень сильно расстроилась после поражения от японки, так как хотела быть олимпийской чемпионкой. После поражения в полуфинале психологически тяжело было собраться. Но я понимала, что во второй раз я не могу упустить эту медаль.

Сейчас я плачу… Сегодня будут слезы еще очень долго… Это первая медаль Азербайджана! Я горжусь тем, что открыла счет наградам. Я надеюсь, что их с каждым днем будет все больше.

Следующая Олимпиада? Пока я сделаю перерыв. Мне он нужен, чтобы восстановиться и подлечиться. У меня проблемы с коленями. На чемпионате Европы этого года именно из-за болей в коленях я показала низкий результат. Но европейская медаль по сравнению с олимпийской – ничто. Я рада, что восстановилась и смогла удачно выступить на Олимпиаде. Я рада, что эта Олимпиада состоялась и я смогла стать частью маленькой истории!».

Ирина Киндзерская рассказала, что начала заниматься дзюдо в 13 лет в городе Дунаевцы Хмельницкой области Украины.

«Я вышла замуж за азербайджанца. В тот момент в Украине вперед тянули молодых спортсменов, ссылались на мой возраст. И я приняла решение уступить молодым и перейти выступать за Азербайджан. И мы с мужем приняли решение, что почему бы не попробовать. Он – бывший дзюдоист. Всегда верил в меня и поддерживал.

До Олимпиады я тренировалась в Украине со своим тренером. Работала в одном зале с сильнейшими украинскими дзюдоистами».