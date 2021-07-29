Еженедельная волатильность цен на нефть никак не может влиять на курс национальной валюты Азербайджана, сказал на пресс-конференции председатель правления Центробанка страны Эльман Рустамов.

По словам главы ЦБА, в настоящее время в Азербайджане сформировались устойчивые макроэкономические рамки.

"Общие валютные резервы позволяют избежать колебаний курса валюты, и этот процесс будет продолжаться как минимум до конца года", - передает Trend слова Рустамова.