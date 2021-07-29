Планировал теракт: в Турции задержали террориста ПКК с 2 кг взрывчатки

В турецкой провинции Мардин задержан террорист с 2 кг пластиковой взрывчатки.

Anadolu со ссылкой на МВД Турции сообщает, что сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления полиции Мардина провели рейд на трассе Мардин - Кызылтепе. При обыске одного из транспортных средств было найдено самодельное радиоуправляемое взрывное устройство с магнитом.

Было установлено, что задержанный боевик ПКК планировал теракт на территории Турции. Террорист доставлен в Главное управление полиции провинции Мардин.