Согласно обвинению, Ровшан Акперов в 2001 году, находясь в 95-дневной командировке по линии Минобороны в Киеве, 31 мая в 3-4 часа ночи участвовал в застолье в кафе «Сикора». Вместе с ним за столом присутствовали его знакомые Эльчин Алиев и Мазахир Шихалиев.

В Бакинском военном суде состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении Национального героя Азербайджана генерал-лейтенанта Ровшана Акперова, обвиняемого в убийстве человека. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на заседании под председательством судьи Габиба Гасанова был оглашен обвинительный акт.

В ходе пирушки завязалась потасовка, и пьяный Ровшан Акперов выразил недовольство тем, что его знакомые проявили к нему неуважение. Ссора между мужчинами продолжилась во дворе кафе. Ровшан Акперов стал избивать Мазахира Шихалиева, а затем, подойдя к автомобилю, взял оттуда нож. Акперов нанес удары ножом Эльчину Алиеву, отчего тот скончался на месте.

Выступивший на суде обвиняемый не признал свою вину: «Суть обвинения ясна, но этот инцидент не имеет ко мне никакого отношения. Прошло 20 лет. За эти годы в деле не появилось ни одного факта, подтверждающего мою причастность к инциденту. Обвинительный акт похож на сценарий какого-то фильма».

В ответ судья предложил генералу дать показания, но он отказался: «Пусть сначала будут допрошены потерпевшие и свидетели. Свое слово я скажу в конце».

Далее на процессе выступил отец покойного Эльчина Алиева Фадаи Алиев. По его словам, они получили весть об убийстве сына рано утром.

«Прошло 20 лет, но этот день я помню как вчера. Друзья моего сына Назим Ибрагимов и Самед Новрузов сказали, что сами доставят тело моего сына в Баку. Я связался с проживающим в Киеве братом Самеда Мадатом. Он сказал, что моего сына убил генерал Ровшан. Все об этом знали», - заявил потерпевший.

От также сообщил, что после траурных церемоний он лично вылетел в Киев, чтобы расследовать убийство сына.

«Все сотрудники посольства и официанты кафе говорили мне, что Эльчина убил генерал Ровшан Акперов. Я понимаю, что между мужчинами могут быть разногласия. Но мужчина должен отвечать за свои поступки. Если Ровшан мужчина, пусть скажет, что убил моего сына. Он смотрел мне в глаза и говорил, что не делал этого. Я три года расследовал убийство сына. У меня есть все факты, за которые я готов отвечать. Если сказанное мною окажется неправдой, то пусть меня расстреляют», - сказал отец погибшего.

Фадаи Алиев отметил, что говорил с 50 людьми, которые были в курсе произошедшего. Все они подтвердили, что убийство совершил генерал Ровшан Акперов.

«Мой сын участвовал в создании посольства Азербайджана в Украине, он сам нашел территорию и выделил деньги на ремонт. В тот трагический день до 12 часов ночи все были в посольстве, жарили шашлыки и пили чай из самовара. В полночь разошлись. Дом моего сына был поблизости и, выйдя из посольства, он вместе с Мазахиром решил выпить пива в ближайшем кафе. Вскоре туда пришел Ровшан. Эльчин пригласил его за стол, и они стали вместе пить и даже заказали песню «Господа офицеры». Но вскоре между ними произошел спор, их вывели во двор. Ровшан пошел за ножом и убил моего сына. Тогда же Мазахир позвонил нынешнему замминистра Оруджали Гаджиеву и сказал, что Ровшан убил Эльчина», - сказал мужчина.

Отвечая на вопросы гособвинителя, потерпевший заявил, что изначально по подозрению в убийстве был задержан ныне покойный Гудрат Ахмедов.

«Потом проверка показала, что он не виноват. Гудрат мне признался, что Ровшан предлагал ему 40 тысяч долларов и трехкомнатную квартиру, чтобы взял вину на себя. Но Гудрат отклонил предложение», - сказал он.

Очередное заседание суда состоится 25 августа.