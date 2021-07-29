Мехрибан Алиева: Боль турецкого народа – наша боль

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram выразила соболезнования в связи с последствиями пожаров, вспыхнувших в регионах Турции.

«С глубоким чувством печали и сожаления восприняла известия о последствиях страшных пожаров, вспыхнувших в регионах Турции. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего исцеления раненым. Боль турецкого народа – наша боль. Прошу Всевышнего ниспослать силы и терпение всему народу Турции», -  говорится в публикации.

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Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)