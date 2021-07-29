Судья нездоров, суд над Вугаром Сафарли отложили

Перенесено назначенное на сегодня заседание по уголовному делу бывшего исполнительного директора Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации Вугара Сафарли, а также занимавших ответственные должности Буньямина Исмаилова, Адалята Велиева, Надира Мамедова, Бахтияра Фатуллаева, Тамкина Халилова, Тельмана Тахирова, Валеха Оруджева, Тахмины Ягубовой, Шахина Ибрагимова и Намика Гаджиева.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, заседание в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Азера Пашаева не состоялось. Это связано со здоровьем судьи. Заседание назначено 5 августа.

Напомним, что ранее в Главном управлении по борьбе с коррупцией было завершено предварительное следствие по уголовному делу о незаконных действиях сотрудников упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ.

В ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Вугар Сафарли по предварительному сговору с работающими на различных должностях Биньямином Исмаиловым, Адалятом Велиевым, Надиром Мамедовым, Бахтияром Фатуллаевым, Темкином Халиловым, Тельманом Таировым, Тахминой Ягубовой, Валехом Оруджевым, Шахином Ибрагимовым и Намигом Гаджиевым путем злоупотребления должностными полномочиями, нарушения требований законодательства в связи с государственными закупками, использования бюджетных средств не по назначению, превышения объемов работ и соответствующих цен присвоили и растратили в целом 18 миллионов 500 тысяч манатов, совершив служебный подлог и внеся в официальные документы заведомо ложную информацию, а также легализовали полученные преступным путем средства в размере 5,7 миллиона манатов.