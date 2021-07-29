Вымученная медаль Азербайджана! В седьмой день Олимпиады… Худший старт за 25 лет
Наконец-то! На седьмой соревновательный день Олимпиады сборная Азербайджана все же открыла счет медалям…
Хочется верить, что бронза дзюдоистки Ирины Киндзерской и как минимум бронзовая награда боксера Альфонсо Домингеса – это только начало медальной кампании Азербайджана в Токио.
Став призером Олимпиады, Ирина Киндзерская также спасла реноме азербайджанского дзюдо, которое, как и в 2012 году в Лондоне, могло остаться без медалей. Подумать только: мужская сборная Азербайджана по дзюдо впервые выступала на Олимпиаде в полном составе и не взяла ни одной награды!
Шесть соревновательных дней без наград – это худший старт Азербайджана на Олимпиадах за последние 25 лет. Лишь в Атланте-1996 борец Намик Абдуллаев взял серебро на 14-й день соревнований. Но тогда Азербайджан представляли лишь 23 спортсмена, а сейчас – 44.
На Олимпиаде в Сиднее в 2000 году наш прославленный стрелок Земфира Мефтахетдинова выиграла золото на шестой день игр. В Афинах-2004 Ирада Ашумова и Земфира взяли медали на пятый и шестой день соответственно. В Пекине-2008 Эльнур Мамедли одержал свою знаменитую победу в третий день соревнований. В третий день завоевал бронзу в Лондоне-2012 и тяжелоатлет Валентин Христов (правда, спустя годы у него эту медаль отняли). А для дзюдоиста Рустама Оруджева цифра 3 оказалась удачной на Олимпиаде-2016 в Рио, где он добыл серебро.