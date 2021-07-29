Наконец-то! На седьмой соревновательный день Олимпиады сборная Азербайджана все же открыла счет медалям…

Хочется верить, что бронза дзюдоистки Ирины Киндзерской и как минимум бронзовая награда боксера Альфонсо Домингеса – это только начало медальной кампании Азербайджана в Токио.

Став призером Олимпиады, Ирина Киндзерская также спасла реноме азербайджанского дзюдо, которое, как и в 2012 году в Лондоне, могло остаться без медалей. Подумать только: мужская сборная Азербайджана по дзюдо впервые выступала на Олимпиаде в полном составе и не взяла ни одной награды!

Шесть соревновательных дней без наград – это худший старт Азербайджана на Олимпиадах за последние 25 лет. Лишь в Атланте-1996 борец Намик Абдуллаев взял серебро на 14-й день соревнований. Но тогда Азербайджан представляли лишь 23 спортсмена, а сейчас – 44.