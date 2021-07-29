Асад заверил Путина: "Я не Янукович, никуда не сбегу"

Президент Сирии Башар Асад в 2015 году просил передать личное послание российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом в интервью REGNUM рассказал председатель Императорского Православного Палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин.

Степашин вспомнил о том, как шесть лет назад отправился в Сирию, чтобы встретиться с Асадом и передать ему письмо от Путина. При этом на встрече сирийский президент сравнил себя с бывшим главой Украины Виктором Януковичем и попросил передать Путину свои слова.

«Пусть не переживает, я не Янукович, никуда не сбегу», — пообещал Асад. Как отметил Степашин, эти слова стали «серьезным аргументом» в глазах российского президента.