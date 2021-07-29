В Азербайджане за последние сутки выявлено 668 случаев заражения коронавирусом, 178 человек выздоровели, трое - скончались, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 343 216 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 332 752 человека вылечились, 5 022 – скончались, число активных больных составляет 5 442.

За последние сутки в Азербайджане проведен 9 881 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 023 954.