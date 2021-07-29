Лукашенко о встрече Байдена с Тихановской

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал встречу лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской с президентом США Джо Байденом. Об этом он высказался на встрече с чиновниками по вопросам общественно-политической обстановки, сообщается на официальном сайте главы республики.

Лукашенко подчеркнул, что с прошлого года не прекращаются «попытки дискредитации» Белоруссии на международной арене. «Мы наблюдаем серию бессмысленных демонстративных демаршей, особенно по периметру границ», — добавил он.

Президент также рассказал про поддержку «беглых» белорусских оппозиционеров странами Запада. По его словам, она привела лишь к «бесконечным гастролям» надеющихся на помощь оппозиционных политиков. Здесь Лукашенко вспомнил про визит Тихановской к Байдену и отметил, что американский президент угостил ее «какими-то печенюшками».