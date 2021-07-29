Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции со стороны депутата Эльданиза Салимова.

В сообщении Генпрокуратуры говорится, что уголовное дело возбуждено по статье 309.2 (превышение должностных полномочий). Расследование поручено Следственному управлению Генпрокуратуры.

В настоящее время проводятся интенсивные следственные мероприятия. Общественность будет проинформирована о ходе следствия.

Напомним, ранее местные СМИ распространили информацию о том, депутат Эльданиз Салимов в одном из центров отдыха, будучи в нетрезвом состоянии, напал на сотрудника отдела регистрации и удостоверения личности Хачмазского районного отдела полиции Заура Мирзоева и нанес ему травмы.