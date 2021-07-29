Дети шехидов, принявшие участие в лагере Zəfər в Губинском центре STEAM, организованном Министерством образования при поддержке общественного объединения поддержки семей шехидов Zəfər, поделились впечатлениями о своём времяпрепровождении.

По словам учеников, им очень понравился лагерь, в котором они узнали много нового и интересного, приобрели много новых друзей, изучили уроки в рамках программы STEAМ.

Здесь они научились печатать на 3D принтере, кодированию, также у них проходили спортивные состязания, игры в шахматы, что ребятам также очень понравилось. Наряду с занятиями, ученикам очень понравились музеи и исторические места в Губинском районе.

В лагере, который продолжится до 31 июля, принимают участие 74 ученика со всей республики.