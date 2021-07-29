Эрдоган: МВД расследует причины одновременного возникновения лесных пожаров

«Расследование этих возникших одновременно в разных местах пожаров продолжается. Усиленно работают разведка, полиция. Об итогах будет объявлено. Мы тушим пожары четырьмя-пятью самолетами, 45 вертолетами. Есть самолеты из РФ, Украины, еще один будет отправлен из Азербайджана», – цитирует Эрдогана РИА Новости.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что МВД расследует причины одновременного возникновения лесных пожаров в различных провинциях страны. В беседе с журналистами турецкий лидер призвал к отказу от спекуляций на тему пожаров.

По словам турецкого лидера, сейчас ситуация с тушением пожаров «развивается в положительном ключе, 57 пожаров взяты под контроль».

«Призываю дождаться итогов расследования. Члены правительства на данный момент также находятся на местах. Все ресурсы направлены на локализацию и тушение лесных пожаров», - отметил Эрдоган.

В качестве одной из причин лесных пожаров в рамках расследования рассматривается также диверсия, добавил глава турецкого государства.

Эрдоган отметил, что наиболее эффективным инструментом в борьбе с пожарами остаются самолеты-амфибии.

По словам президента, погорельцы могут рассчитывать на поддержку государства: «Ни один из понесших ущерб граждан не останется в стороне от процесса выплаты компенсаций».

Лесной пожар начался в среду недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции. Затем в четверг пожары вспыхнули и в ряде других провинций, включая курортные Айдын и Муглу. По информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число погибших в результате пожаров достигло четырех, пострадали 183 человека.

Ранее Эрдоган заявил, что государство мобилизовало все возможные силы для борьбы с лесными пожарами. По данным администрации президента Турции, более 1,1 тыс. единиц техники задействованы в тушении пожаров.