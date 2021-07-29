С Nar Wi-Fi интернет там, где ты

Желающим иметь доступ к бесперебойной и высокоскоростной сети интернета везде, где бы они ни находились, достаточно взять с собой роутер. Устройство обеспечивает доступ в интернет из любого места в диапазоне действия сети Nar LTE.

Люди, проводящие летние каникулы в загородном доме, переезжающие в новую квартиру или офис и не имеющие доступа к традиционному интернету в своих домах, могут получить доступ к высокоскоростному интернету с Nar Wi-Fi.

Абоненты с легкостью могут настроить устройство Nar Wi-Fi собственноручно. После установки в роутер SIM-карты с соответствующим тарифным планом и подключения его к источнику питания устройство запускается автоматически.

С Nar Wi-Fi абонентам предоставляются интернет-пакеты на 20 ГБ и 50 ГБ. Благодаря этому устройству более 30 гаджетов получают одновременный доступ к высокоскоростному интернету по доступной цене.

Через приложение Nar+ можно проверить статус текущего пакета на устройстве, узнать баланс счета, а также пополнить его и приобрести новые пакеты Nar Wi-Fi.

Более подробную информацию об устройстве и тарифах можно найти на https://www.nar.az/ru/nar-wi-fi/.