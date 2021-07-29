18:04

Помощник президента Азербайджана, член организационного комитета конкурса Yüksəliş Анар Алекперов встретился с победителями этого конкурса. Как сообщает АзерТАдж, это первая встреча с победителями после объявления результатов конкурса. Руководитель рабочей группы конкурса Фархад Гаджиев заявил, что организация этой встречи в Центре Гейдара Алиева имеет символическое значение. Он отметил, что конкурс отбирает руководителей, которые будут играть важную роль в жизни страны. Победа в этом сложном конкурсе свидетельствует о большом потенциале ее участников.

Анар Алекперов передал участникам мероприятия приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Он подчеркнул, что встреча с участниками конкурса в Центре, носящем имя общенационального лидера, вызывает чувство гордости. Рассказывая о важности конкурса, Анар Алекперов обратил внимание на формирование команды профессионалов для создания в будущем кадрового потенциала в Азербайджане. При этом он отметил, что победа 27 из 112 участников, вышедших в финал, является очень отрадным событием. Было подчеркнуто, что правительство Азербайджана оказывает большую поддержку образованию, развитию нашей молодежи, формированию профессиональных кадров во всех сферах жизни страны, в том числе в экономике, образовании, высоких технологиях, военной сфере, реализуются программы в соответствующем направлении. Эти программы всегда поддерживались общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Президент Ильхам Алиев также придает этим проектам большое значение. В то же время Фонд Гейдара Алиева реализует крупные проекты по поддержке нашей молодежи.

Было отмечено, что дальнейшее использование потенциала победителей конкурса находится под особым вниманием главы государства и первой леди. В то же время у государства большие ожидания от победителей конкурса. Соответствующие вопросы обсуждались в организационном комитете конкурса Yüksəliş. Отметив, что в свое время общенациональный лидер Гейдар Алиев придавал особое значение обучению молодежи в военной сфере, подготовке кадров в этом направлении, Анар Алекперов отметил, что под руководством президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева азербайджанская армия освободила наши земли от оккупации. В настоящее время на этих территориях начата реализация крупномасштабных проектов. Было отмечено, что потенциал победителей конкурса Yüksəliş планируется использовать в проектах, осуществляемых на освобожденных территориях, или в реализации различных программ в других регионах Азербайджана. Тем не менее собственные предложения победителей также будут приняты во внимание, и важные инициативы всегда будут поддерживаться.