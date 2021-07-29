На госгранице Армении запретили вести видеосъемку

Власти Армении вводят штраф за съемку и запуск беспилотных летательных аппаратов в приграничной полосе. Поправки в закон "О государственной границе" во втором чтении на внеочередном заседании армянского парламента представил замначальника СНБ Степан Мелконян, передает Sputnik Армения.

СНБ предложила наложить запрет на съемку территорий другого государства, инженерных сооружений, используемых пограничниками объектов, вышек, транспорта, а также на использование БПЛА в пограничной зоне (один километр от границы) без разрешения.

По словам депутата Армена Хачатряна, на фоне изменения границ сейчас фиксируются многочисленные случаи применения со стороны граждан и туристов БПЛА, попыток сделать фото-и видеосъемку в приграничной полосе: "Это создает серьезные проблемы, поэтому принятие закона крайне важно. Вносятся поправки также в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливается штраф до 100 тысяч драмов (около 200 долларов)".