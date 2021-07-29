34 предприятиям Азербайджана разрешили ввоз томатов в Россию

Еще 34 предприятия из Азербайджана и один кооператив получили разрешение на поставку томатов в Россию, говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор с 3 августа 2021 года разрешает ввоз в Россию томатов с 34 азербайджанских предприятий и одного азербайджанского кооператива. Решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных в ходе совместных видеоинспекций, инспекций, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджана", - отмечается в сообщении, передает ТАСС.

Теперь поставлять томаты в Россию могут уже 187 азербайджанских производителей.