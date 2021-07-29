Три главных симптома «затяжного ковида» назвали в ВОЗ

Как отметила представитель организации, всего в мире зафиксировано более 200 симптомов нового типа инфекции, которые могут сохраняться в течение трех-девяти месяцев.

«Что касается специального лечения, у нас его пока нет. Причина в том, что мы еще не понимаем, почему это происходит», — пояснила представитель организации.

Она добавила, что, как только будет найдена причина и механизм развития болезни, можно будет составить специальное лечение.