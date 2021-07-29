ВОЗ предупреждает о новых опасных штаммах коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2 продолжает мутировать, поэтому следует ожидать появления новых особо опасных его вариантов в дополнение к ныне отнесенным к этой группе четырем штаммам - "альфа", "бета", "гамма" и "дельта". Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

"ВОЗ предупреждала, что вирус, вызывающий заболевание COVID-19, видоизменялся с момента первых сообщений о нем, и он продолжает меняться. Таким образом, возникли четыре варианта, вызывающие обеспокоенность, и будет появляться еще больше, пока вирус продолжает распространяться", - сказал гендиректор.

Он подчеркнул, что резкий рост заболеваемости, отмеченный в последние недели в пяти из шести регионов ВОЗ, обусловлен в значительной степени "крайне заразным дельта-вариантом, который сейчас обнаружен не менее чем в 132 странах".