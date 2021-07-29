В парламенте Армении усиливают меры безопасности

Усиленные меры безопасности в парламенте Армении будут приниматься и в дальнейшем. С таким заявлением выступил вице-спикер Ален Симонян, комментируя появление металлоискателей перед входом в зал заседаний.

Симонян, которому предстоит занять пост председателя в парламенте нового созыва, напомнил о трагических событиях в здании Национального собрания - начиная с теракта 27 октября 1999 года и заканчивая нападением на спикера Арарата Мирзояна и вторжением протестующих после подписания Трехстороннего соглашения в ноябре прошлого года.

"Мы предпримем еще шаги для повышения уровня безопасности в здании Национального собрания", - цитирует Симоняна Sputnik Армения.

Он уточнил, что цель установки металлоискателей перед залом заседаний заключается в том, чтобы исключить возможность попадания внутрь оружия.

На вопрос, боится ли он журналистов (Симонян отметил, что одним из исполнителей расстрела в НС был журналист), вице-спикер парламента Армении ответил отрицательно: "Я похож на человека, который боится журналистов?"