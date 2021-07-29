Баку и Исламабад подписали Меморандум о взаимопонимании

Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, в начале состоялась встреча председателей парламентов один на один, на которой стороны выразили удовлетворение высоким уровнем отношений между двумя странами, а также обменялись мнениями о перспективах роста двустороннего межпарламентского взаимодействия. Оба спикера подчеркнули значение первой трёхсторонней встречи председателей парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции и подписанной Бакинской декларации.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась сегодня с делегацией под руководством председателя Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан Асада Кайсера, находящейся в Азербайджане с официальным визитом.

Председатель Милли Меджлиса отметила, что это первый официальный визит Асада Кайсера в Азербайджан в качестве главы пакистанского парламента. Организованная в ходе этого визита первая трёхсторонняя встреча руководителей парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции знаменательна с исторической точки зрения.

Сахиба Гафарова указала на обширные культурные и гуманитарные отношения двух стран как на фактор ещё большего сближения их народов. Особо были подчёркнуты социально-гуманитарные проекты, реализованные в Пакистане Фондом Гейдара Алиева, руководимым первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой. За эти добрые дела Мехрибан Алиева в 2015 году была удостоена высшего ордена Пакистана «Хилал-е Пакистан».

Спикер коснулась также совместной поездки председателей азербайджанского, турецкого и пакистанского парламентов в Шушу и Физули. Члены их делегаций увидели, какую историческую победу азербайджанский солдат добыл на полях сражений продлившейся 44 дня Отечественной войны.

Спикер азербайджанского парламента высоко оценила принятие Национальной ассамблеей Пакистана резолюций с осуждением армянской агрессии против Азербайджана и о геноциде гражданского населения, учинённом Арменией в городе Ходжалы.