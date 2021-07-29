Пожарные МЧС Азербайджана отправились в Турцию

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, с целью тушения лесных пожаров и недопущения их распространения в Турции сотрудники соответствующих противопожарных сил Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана отправились в Турцию.

Согласно сообщению МЧС, 100 сотрудников Государственной службы пожарной охраны министерства отправились в провинцию Даламан, где присоединятся к своим турецким коллегам для участия в тушении пожаров.