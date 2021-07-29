Гусейнзаде убил таксиста и закопал во дворе своего дома

Как сообщили haqqin.az в прокуратуре Ленкоранского района, в результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных совместно сотрудниками прокуратуры и полиции, было установлено, что в результате ссоры, возникшей в машине потерпевшего, местный житель Эльвин Гусейнзаде умышленно убил Ильхама Джавадова, нанеся ему многочисленные ранения ножом, а затем закопал его во дворе своего дома.

Отметим, с 25 июля родственники разыскивали Ильхама Джавадова, занимавшегося извозом в Ленкоране. Позже они обратились в полицию в связи с его исчезновением.

По данному факту прокуратурой района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Ведется расследование.